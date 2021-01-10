Играли гранатой: двое детей пострадали от взрыва

Дети получили травмы рук, живота и лица. Фото Нацполиции.

На Днепропетровщине из-за взрыва запала от гранаты пострадали двое детей.

Событие произошла 9 января около 19.00 в поселке Карнауховка Южного района в частном доме. Из-за взрыва двое детей 14-ти и 6-ти лет получили травмы рук, живота и лица. Их госпитализировали.

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"Установлено, что во время игры у ребят в руках взорвался запал от ручной гранаты", - говорится в сообщении Нацполиции.

Следователи Южного отделения полиции открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

В Черкасской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве 4-месячного сына. Инцидент произошел в селе Летечивка в субботу, 9 января.