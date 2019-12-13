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Хотят назначить крайних: волонтер прокомментировал причастность жены к убийству Шеремета

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Хотят назначить крайних: волонтер прокомментировал причастность жены к убийству Шеремета
Волонтер Петр Киян ( "Электрик") с гражданской женой, врачом-волонтером Юлией Кузьменко. Фото - Facebook Петра Кияна

Волонтер Петр Киян ( "Электрик"), который является гражданским мужем врача Юлии Кузьменко, отвергает все обвинения полиции в причастности его жены к убийству журналиста Павла Шеремета.

Он заверил, что они оба не связаны с этим делом. Уточнил, что не является задержанным, как сообщают некоторые СМИ.

"Ни меня, ни мою жену на допрос не вызывали, никаких повесток, сообщений нам не вручали. И все, что сегодня происходит, для нас есть абсолютно дикой новостью. Мы не понимаем, почему это происходит с нами, и какое мы вообще можем иметь отношение к этому делу, поэтому у меня большая просьба к украинцам, к сознательным украинцам, ко всем патриотам обратить внимание на это дело, потому что это просто крик души", - сказал Киян в эфире телеканала "Еспресо.TV".

Он рассказал о своей гражданской жене.

"Жена моя 20 лет оперировала детей, она кардиохирург, завотделением. 20 лет она оперировала младенцев. Последние шесть лет, начиная от Майдана, она является волонтером. С каждой своей заработной платы она тратила деньги на армию, на детей, на помощь фронту, на помощь добровольцам и армии в целом. И сегодня над нами устраивают какую-то расправу", - убежден волонтер.

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Киян отметил, что правоохранители ему не звонили. Он собирается 13 декабря в Киев.

"Буду брать юристов и советоваться, я пока не понимаю, что мне в этой ситуации делать, в каком правовом статусе здесь нахожусь", - сказал мужчина.

Он также отмечает непохожесть своей жены с подозреваемой на видео.

"Обратите внимание на видео, которое они публикуют по телевидению, и обратите внимание на конституцию моей жены, на конституцию ее тела, там совершенно разные люди. Это пока будут мои собственные догадки, которые не будут опираться на какие-то факты. Это дискредитация добровольческого движения, или дискредитация волонтерского движения, или вообще просто патриотического движения в Украине? Может они просто хотят назначить крайних и подобрали, как они говорят, похожих, подобрали под видео, тех с кем можно что-то слепить", - предполагает Киян.

Юлия Кузьменко - медик-волонтер. Она также детский кардиохурург. Местом ее работы на странице в социальной сети указанный Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Следствие установило, что она а также Яна Дугарь, Андрей Антоненко и супруги Грищенко причастны к убийству журналиста Павла Шеремета. Взрывчатку под его машину заложил музыкант Андрей Антоненко. А Юлия Кузьменко была с ним

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