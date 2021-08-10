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вторник, 10 августа 2021 21:24

Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
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Потерпевшей продавщицей арбузов, в лоток которой на дороге из Одессы в Санжеийки врезалась иномарка KIA, оказалась 16-летняя Надежда Костанди-Балан с Овидиопольского района.

Она студентка Черноморского морского профессионального колледжа при Одесском национальном морском университете. Учится на официанта-бармена. Пошла на работу, чтобы заработать денег на учебу. Это был ее первый рабочий день.

Продавщицу арбузов 16-летнюю Надежду Костанди-Балан на дороге из Одессы в Санжийку снесла иномарка KIA. Девушка в тяжелом состоянии
Фото: facebook.com/leonidvoznenko1
Продавщицу арбузов 16-летнюю Надежду Костанди-Балан на дороге из Одессы в Санжийку снесла иномарка KIA. Девушка в тяжелом состоянии
Продавщицу арбузов 16-летнюю Надежду Костанди-Балан на дороге из Одессы в Санжийку снесла иномарка KIA. Девушка в тяжелом состоянии

Надежду госпитализировали с травмами головы, раздробленными костями таза, порванной почкой и селезенкой, пробитым легким, переломами ног и ребер. Состояние ее тяжелое, рассказал Gazeta.ua депутат райсовета Леонид Возненко.

"В семье трое детей, родители работают в сфере сельского хозяйства. Надя решила подзаработать себе на учебу и в первый же рабочий день случилась такая трагедия. Надя в тяжелом состоянии в детской реанимации. У нее раздроблен таз, порвана почка и селезенка, сломанные ноги и ребра, пробито легкое", - рассказал Возненко.

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Надежде сделали несколько операций. Друзья и знакомые жертвуют деньги на лечение и последующую реабилитацию девушки. Родители продают имущество и скот. Также помощь предложили родители 32-летней водительницы, по словам родных Надежды.

32-летняя водитель KIA въехала в палатку с бахчевыми культурами на дороге из Одессы в Санжийку 5 августа. Женщина обгоняла автомобили, которые ехали впереди. И не справилась с управлением. В результате аварии пострадала 16-летняя продавщица арбузов и водитель. Их обоих увезла "скорая".

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