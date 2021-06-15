Хотела прекратить ссору родителей: 13-летняя школьница порезала вены

На Тернопольщине 13-летняя школьница во время ссоры родителей порезала вены. Фото: npu.gov.ua

В одном из сел Чертковского района Тернопольской области 13-летняя девочка пыталась совершить самоубийство.

Инцидент произошел 14 июня во время ссоры родителей. Девочка хотела ее прекратить, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Отец потерпевшей кричал на ее мать и угрожал ей физической расправой. Девочка пыталась успокоить его, но на ее просьбы никто не обращал внимания. Чтобы привлечь к себе внимание и успокоить родителей, школьница взяла кухонный нож и порезала запястья руки", - рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции Тернопольщины Петр Тихович.

Добавил, что семья, в которой воспитывается девочка, является благополучной.

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