Хотел укрепить отношения: мужчина объяснил, зачем поджег сожительницу

28-летнего Виталия Чайковского из Запорожья арестовали на 60 суток без права на залог. Такое решение вынес Хортицкий районный суд 4 июля.
Мужчина облил бензином и поджег свою сожительницу 22-летнюю Анастасию Ковалеву. В суде плакал, просил прощения. Свою вину отрицал, мол это был несчастный случай.
"Купил в тот вечер бутылку с бензином. Хотел просто напугать, чтобы укрепить отношения", - объяснил.
На содержании под стражей настаивала прокуратура и суд полностью удовлетворил ходатайство. За содеянное ему грозит до 15 лет за решеткой.
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Между тем за жизнь Анастасии борются медики больницы скорой помощи. Женщина в крайне тяжелом состоянии. Имеет 90% ожогов тела.
Друзья пары рассказывают, что они были вместе около года. Однако мужчина был очень ревнив.
Сама Анастасия в соцсети писала, что любимый балует ее подарками и цветами ежедневно.
Трагедия произошла вечером 2 июля на ул. Лахтинская, 17 в Запорожье. Молодые люди ссорились на улице. А потом мужчина поджег женщину.
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