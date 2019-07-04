Хотел укрепить отношения: мужчина объяснил, зачем поджег сожительницу

28-летнего Виталия Чайковского из Запорожья арестовали на 60 суток без права на залог. Мужчина облил бензином и поджег свою сожительницу 22-летнюю Анастасию Ковалеву. Фото - Instagram Анастасии Ковалевой

28-летнего Виталия Чайковского из Запорожья арестовали на 60 суток без права на залог. Такое решение вынес Хортицкий районный суд 4 июля.

Мужчина облил бензином и поджег свою сожительницу 22-летнюю Анастасию Ковалеву. В суде плакал, просил прощения. Свою вину отрицал, мол это был несчастный случай.

"Купил в тот вечер бутылку с бензином. Хотел просто напугать, чтобы укрепить отношения", - объяснил.

На содержании под стражей настаивала прокуратура и суд полностью удовлетворил ходатайство. За содеянное ему грозит до 15 лет за решеткой.

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Между тем за жизнь Анастасии борются медики больницы скорой помощи. Женщина в крайне тяжелом состоянии. Имеет 90% ожогов тела.

Друзья пары рассказывают, что они были вместе около года. Однако мужчина был очень ревнив.

Сама Анастасия в соцсети писала, что любимый балует ее подарками и цветами ежедневно.

Трагедия произошла вечером 2 июля на ул. Лахтинская, 17 в Запорожье. Молодые люди ссорились на улице. А потом мужчина поджег женщину.