Хотел убить: новые подробности по делу об издевательствах чиновника над собакой

Бывший заместитель мэра, директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич привязал собаку к автомобилю и протянул 1,5 километра дорогой. Фото: Facebook / Елена Голубничая

Директор государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич, который устроил страшную расправу над собакой, попытался избавиться от покалеченного животного и устроить "искусанную" маму в больницу задним числом.

Все делал, чтобы избежать наказания и оправдать жестокий поступок, считает председатель ОО зоозащитников Хмельницкого "Спаси жизнь" Елена Голубничий.

"Полицейские поделились информацией, что подозреваемый пытался 19 ноября оформить свою маму в больницу задним числом, чтобы доказать обоснованность своего жестокого обращения. Мол, пес покусал маму, а сын за нее вступился и решил наказать животное", - сообщила Елена Голубничая, передают "Факты".

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Собаку хотели усыпить в ветеринарной клинике.

"Его привезли усыпить. Руководитель нашей бригады скорой ветеринарной помощи Ирина привезла туда на операцию другую собаку. И вдруг видит - подъезжает машина, из нее выходит какой-то человек, волочит за собой забитый деревянный ящик. Принес к врачу и достал оттуда собаку - ту самую, которую мы видели на том страшном видео в Красилове. И попросил врача сделать эвтаназию, то есть усыпить пса", - добавила зоозащитница.

В полиции открыли уголовное производство за жестокое обращение с животным. Если суд признает Владимира Байдича виновным, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Вблизи села Кузьмин в Красиловском районе Хмельницкой области водитель 1,5 км тащил по дороге привязанного к автомобилю собаку. Водителем оказался бывший заместитель мэра, а ныне - директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич. Пес вынужден был бежать за автомобилем своего "хозяина". Неравнодушные очевидцы остановили живодера и потребовали, чтобы он отвязал пса от машины, а после этого - вызвали полицию.