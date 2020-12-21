Хотел славы: водитель устроил гонки по городу с оторванными номерами

На автомобиле не было номерных знаков Фото: dyvys.info

В Днепре 23-летний водитель устроил безумные гонки по городу.

На автомобиле не было номерных знаков, сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.

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"Сегодня ночью патрульный экипаж заметил на ул. Леваневского автомобиль Mazda без номерных знаков. Ему подали требование об остановке. Впрочем, водитель транспортного средства не отреагировал и только ускорил движение. Патрульные поехали вдогонку. Мужчина за рулем совсем не реагировал на требования полицейских остановиться и смог оторваться от инспекторов, развив большую скорость. Впрочем, патрульные передали ориентировку на указанное транспортное средство другим экипажам, и впоследствии его обнаружили на Донецком шоссе и заблокировали. Во время общения у 23-летнего водителя обнаружили признаки наркотического опьянения и предложили пройти медосмотр. Он отказался. Но объяснил, что ему надоело, что полицейские постоянно реагируют на его нарушение, и он решил уйти от ответственности, сняв номера", - говорится в сообщении.

Во время разговора с патрульными мужчина беспокоился, попал ли он в соцсети и новостные чаты. Патрульные объяснили ему, что, к счастью, сегодня ночью никто не пострадал из-за его легкомысленного поведения и желания прославиться. Но в любом случае ответственность он понесет обязательно. Водителя отстранили от вождения, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

В Киеве мужчина ездил по улицам города на автомобиле без шин и выполнял опасные маневры. Когда правоохранители остановили нарушителя, оказалось, что он пьян.