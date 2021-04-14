Хотел развлечься: подросток "заминировал" больницу

В Харькове подросток сделал ложное сообщение о минировании больницы.
Парень признался, что сделал это ради развлечения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как отмечается, подросток "заминировал" медучреждение по проспекту Любови Малой. На место инцидента выехали полицейские и взрывотехники. Они обыскали территорию на наличие взрывчатых предметов, но бомбу так и не нашли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На каких станциях метро чаще всего пугали пассажиров минированием
Анонимным минером оказался 15-летний местный житель. Правоохранители открыли уголовное производство.
Школьница из Борисполя проиграла спор подруге и "заминировала" черниговскую школу №13. Правоохранители через несколько часов после звонке разоблачили малолетнюю злоумышленницу.
Комментарии