Хотел развлечься: подросток "заминировал" больницу

В Харькове подросток "заминировал" больницу. Фото: glavcom.ua

В Харькове подросток сделал ложное сообщение о минировании больницы.

Парень признался, что сделал это ради развлечения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, подросток "заминировал" медучреждение по проспекту Любови Малой. На место инцидента выехали полицейские и взрывотехники. Они обыскали территорию на наличие взрывчатых предметов, но бомбу так и не нашли.

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Анонимным минером оказался 15-летний местный житель. Правоохранители открыли уголовное производство.

Школьница из Борисполя проиграла спор подруге и "заминировала" черниговскую школу №13. Правоохранители через несколько часов после звонке разоблачили малолетнюю злоумышленницу.