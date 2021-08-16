Ходил, курил и держал карабин в руках: показали последние минуты жизни мэра Кривого Рога

В Кривом Роге с огнестрельным ранением нашли тело городского головы Константина Павлова.

В сети опубликовали видео с камер видеонаблюдения в доме мэра. На них видно, что он ходит с оружием в руках по веранде своего дома. Кадры датируются 14 августа 2021 года и временем 17:38.

Автор: скриншот с видео Последние минуты жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова

Также Константин Павлов много курит и с кем-то переписывается в телефоне. Все происходит у входной двери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию

Потом долго сидит и курит на пороге. Более чем через час, в 18:46, на камерах уличного наблюдения видно, как по двору разгуливает кошка, и в какой-то момент чего-то испугавшись (возможно, звука выстрела), убегает. А из дверей выпадает тело.

15 августа около 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство.