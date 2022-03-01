Херсон заполнила вражеская техника, оккупанты берут людей в плен

Оккупанты лупят по многоэтажкам в спальном районе. Фото: facebook.com/Геннадій Лагута

По Херсону едет российская оккупационная бронетехника.

Россияне, которые заходят на территорию города, берут местных жителей в плен, сообщил во вторник глава Военно-гражданской администрации Геннадий Лагута.

"Вероятно людей будут использовать как живой щит для продвижения вперед. Власти города и области не планируют никаких эвакуаций. Не верьте фейкам", - написал он.

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Сейчас в Херсоне воздушная тревога. В городе слышны сильные взрывы. Оккупанты лупят по многоэтажкам в спальном районе.

"Русские уроды произвели боевой выстрел в дом на Таврическом микрорайоне", - добавил Лагута.

На видео присутствует ненормативная лексика.

24 февраля Россия в 4:00 напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.