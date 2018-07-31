Харьковская трагедия: Дронову стало плохо в суде

Геннадию Дронову стало плохо в суде. Фото - Цензор.Нет

Сегодня, 31 июля, в Киевском райсуде Харькова продолжают слушание дела о масштабной аварии с шестью погибшими.

Заседание должно было начаться в 14:00, однако задерживается.

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Один из подозреваемых в совершении ДТП, предприниматель Геннадий Дронов пожаловался на здоровье. Мужчине вызвали "скорую", сейчас с ним общаются врачи. В каком состоянии Дронов - пока не известно.

За время пребывания в СИЗО подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в ​​Харькове Елена Зайцева 29 раз покидала территорию изолятора. В это время она посещала суд и больницы, присутствовала на следственных экспериментах. Второго обвиняемого Геннадия Дронова вывозили 26 раз - в суд и на следственные эксперименты.