Харьков после разрушительного обстрела охватили пожары: показали фото

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В ночь на 7 марта Харьков охватили пожары из-за обстрелов российскими оккупантами города.

Захватчики не прекращают гатить по центру Харькова и жилым районам, передает "Украина 24" в Telegram.

"Спасатели за последние сутки смогли выехать на 60 пожаров. 200 человек спасли под завалами и из охваченных огнем домов", - говорится в сообщении.

Вчера, 6 марта, оккупационные войска РФ во второй раз пытались разнести телебашню. Сегодня коммунальщики начинают ремонт, добавили в сообщении.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.