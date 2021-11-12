Хакера из Украины будут судить в США

22-летний Васинский был задержан в Польше. Фото: Pexels

Хакер из Украины 22-летний Ярослав Васинский задержан в Польше.

Он вместе с сообщником из России совершал хакерские атаки на предприятия в разных странах и требовал с них деньги, сообщает dobreprogramy.pl.

Украинец с 2019 года руководил зарегистрированной в Люблине IT-компанией. Получал доступ к внутренним компьютерным сетям IT-компании Kaseya из Майами. Заражал сети вирусами, которые шифровали данные.

Действия хакеров парализовали системы около 7 тыс. компьютеров в 1,5 тыс. компаний.

Для возобновления нормальной работы системы требовали €70 млн.

8 октября федеральный суд Техаса выдал ордер на арест хакеров. Украинца арестовали, когда он пытался перейти украинско-польскую границу в Дорогуське. Его сообщник на свободе.

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Васинского планируют экстрадировать в США и судить там. Ему грозит 115 лет лишения свободы.

В Бруклине в США федеральный суд посадил россиянина Александра Жукова на 10 лет за интернет-мошенничество. Рекламная индустрия Штатов потеряла из-за него $7 млн.