Гуманитарные коридоры блокируют по указанию Путина – МВД Украины

Жители Харькова, которых удалось эвакуировать. Фото: Нацполиция

Приказ блокировать гуманитарные коридоры в Украине, который продолжают выполнять оккупанты, мог дать лично президент-агрессор Владимир Путин.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, пишет "24 канал".

Позиция российского диктатора, по информации Денисенко, заключается в том, что гуманитарная катастрофа должна быть во всех регионах Украины.

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"Мы до сих пор считали, что существуют какие-то возможности и договоренности. На самом деле, Путин, судя по всему, дал указание, чтобы не было никаких гуманитарных коридоров", - сказал Денисенко.

Он напомнил, что украинцы ряда населенных пунктов находятся в условиях гуманитарной катастрофы. Например, разорваны коммуникации с Гостомелем и Бучей Киевской области, где нет света и связи.

В Мариуполе Донецкой области российские захватчики дважды срывали эвакуацию мирного населения, несмотря на договоренность делегаций. Как только "зеленые коридоры" должны были заработать, русские начинали обстрелы. На выезде из города Ирпень Киевской области оккупанты открыли огонь по гражданским во время эвакуации. Есть погибшие и раненые, в их числе дети. Огонь уводили из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи.