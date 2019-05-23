Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. Фото: ГСЧС

В селе Бучалы Городокского района Львовской области грузовой лифт убил двух сотрудников. Он упал на территории складского помещения местного частного предприятия. Тела погибших доставали спасатели.

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Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители, проверяется техническое состояние конструкции и почему работники предприятия вообще находились в шахте лифта.

В Киеве в многоэтажке по улице Вышгородской произошел пожар в квартире. В результате инцидента погиб человек.