Грузовики сошлись в смертельном лобовом столкновении: кадры ДТП

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Вблизи села Зарудинцы на Виннитчине в лоб столкнулись грузовики Mercedes и DAF. Оба водителя погибли на месте. Пассажир Mercedes - в больнице.

Авария произошла 25 апреля около 00.30 на автодороге Немиров-Гайсин, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель грузовика DAF выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 45-летний водитель Mercedes, житель Черновицкой области, и 33-летний водитель DAF с Одесщины", - рассказали в следственном управлении.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Вблизи села Луков Ковельского района на Волыни в смертельном столкновения сошлись Citroen C5 и грузовик Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. Погибли двое детей и водитель легковушки. Водитель грузовика - живой. Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.