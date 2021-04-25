Грузовики сошлись в смертельном лобовом столкновении: кадры ДТП

Вблизи села Зарудинцы на Виннитчине в лоб столкнулись грузовики Mercedes и DAF. Оба водителя погибли на месте. Пассажир Mercedes - в больнице.
Авария произошла 25 апреля около 00.30 на автодороге Немиров-Гайсин, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Водитель грузовика DAF выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 45-летний водитель Mercedes, житель Черновицкой области, и 33-летний водитель DAF с Одесщины", - рассказали в следственном управлении.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Вблизи села Луков Ковельского района на Волыни в смертельном столкновения сошлись Citroen C5 и грузовик Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. Погибли двое детей и водитель легковушки. Водитель грузовика - живой. Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.
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