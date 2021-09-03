Грузовик въехал в магазин - есть погибшие

На Львовщине водитель не справился с управлением и въехал в магазин. Фото: Национальная полиция

В городе Рудки Самборского района Львовской области грузовик въехал в продуктовый магазин.

Водитель не справился с управлением. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

ДТП произошло 3 сентября, около 16:20, на ул. Самборской. Водитель седельного тягача "Рено" выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

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"От телесных повреждений, полученных в результате ДТП, водитель грузовика и две женщины погибли на месте происшествия. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена ​​в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая умерла в медучреждении. Личности всех участников ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении полиции.

На Ивано-Франковщине полицейские расследуют ДТП с участием несовершеннолетних. Авария произошла на Богородчанщине. В ней пострадали две девушки-пешеходов и водитель мотоцикла, сообщает в Facebook Полиция Ивано-Франковской области. Водителя в тяжелом состоянии и девушек в среднем состоянии тяжести доставили в больницу.