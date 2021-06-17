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четверг, 17 июня 2021 09:22

Грузовик ушел под асфальт: фото и видео ЧП
4

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В Хмельницком под асфальт провалился грузовик
Фото: khm.depo.ua
В Хмельницком под асфальт провалился грузовик
В Хмельницком под асфальт провалился грузовик
В Хмельницком под асфальт провалился грузовик

В Хмельницком грузовик провалился под асфальт.

Событие произошло на перекрестке ул. Красовского и Черновола 16 июня, сообщает "Первый Подольский".

Отмечается, что грузовик перевозил песок и цемент, проваливаться начал во время движения. Местные жители, которые стали очевидцами, показали на фото, что за короткий промежуток времени пропасть под грузовиком расширилась еще больше.

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На место вызвали дорожников и патрульных. Последние оформили документы по факту ДТП.

В Киеве на ул. Гончара под мусоровозом провалился асфальт. Задние колеса ушли под землю на метр. Как отметил очевидец, асфальт на этом участке улицы "полностью новый". В результате происшествия никто не пострадал.

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