Грузовик ушел под асфальт: фото и видео ЧП

Фото: khm.depo.ua

В Хмельницком грузовик провалился под асфальт.

Событие произошло на перекрестке ул. Красовского и Черновола 16 июня, сообщает "Первый Подольский".

Отмечается, что грузовик перевозил песок и цемент, проваливаться начал во время движения. Местные жители, которые стали очевидцами, показали на фото, что за короткий промежуток времени пропасть под грузовиком расширилась еще больше.

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На место вызвали дорожников и патрульных. Последние оформили документы по факту ДТП.

В Киеве на ул. Гончара под мусоровозом провалился асфальт. Задние колеса ушли под землю на метр. Как отметил очевидец, асфальт на этом участке улицы "полностью новый". В результате происшествия никто не пострадал.