Грузовик упал с моста в реку: новые подробности и видео

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Фуру на турецких номерах, которая слетела с моста в реку Десна на Черниговщине, достали из водоема. Спасательная операция продолжалась с ночи и до обеда. Работы осложнялись тем, что вода в реке замерзла, а фура - тяжелая. В прицепе было 18 т лимонов.

Тело водителя обнаружили в кабине. Было зажато металлом, рассказала Gazeta.ua пресс-секретарь областной полиции Наталья Слабеняк.

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"Фура протаранила метров 15 ограждения моста и упал в реку. Свидетель аварии сообщил, что из кабины никто не выбрался. На месте сразу началась поисковая операция. Водителя в воде не нашли. А рассмотреть его тело в кабине, пока грузовик был в воде - не было возможности", - рассказала Слабеняк.

Погибший - турок 30-летний Мустафа Илдиз. По словам коллег, не первый год занимался международными грузами. На этот раз вез лимоны из Турции в Беларусь. Накануне был в Киеве. Предполагают, мог уснуть за рулем.

Обстоятельства выясняют следователи.

Авария произошла 21 февраля около 23:50 возле села Шестовица на Черниговщине. Грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros с прицепом сбил ограждение моста и упал в реку Десна. В результате автомобильный тягач затонул.