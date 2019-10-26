Грузовик сбросил легковушку в кювет: первые фото смертельного столкновения

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26 октября в 15.00 на автодороге между селами Копылье и Градье Маневичского на Волыни произошла смертельная авария. Там столкнулись грузовики Volvo и Opel Astra.

Легковушку в результате столкновения выбросило в кювет. Погибла его 47-летняя пассажирка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"За рулем грузовика был 20-летний житель Луцкого района. Opel Astra управлял 42-летний мужчина из этого же района. В результате ДТП погибла 47-летняя пассажирка Opel Astra, водитель легковушки и еще одна пассажирка получили телесные повреждения", - рассказали в полиции.

Обстоятельства и виновника аварии устанавливаются. Следователи открыли уголовное производство.

В селе Новое Мажарово на Харьковщине произошла смертельная авария. Там грузовик "МАН" протаранил "ВАЗ". 29-летний водитель последней погиб. Его трое пассажиров и сам водитель грузовика попали в больницу.