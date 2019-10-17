Грузовик раздавил женщину, которая стояла на обочине

В Запорожье на ул. Верхней водитель грузовика "МАЗ 5516" переехал 53-летнюю женщину, которая стояла на обочине у края проезжей части.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу, где она скончалась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua В Запорожье водитель грузовика «МАЗ 5516» переехал 53-летнюю женщину, которая стояла на обочине

"45-летний водитель автомобиля "МАЗ 5516" преодолевая закругление проезжей части, изменил направление движения и совершил наезд на пешехода. После чего автомобиль в неуправляемом состоянии проехал еще некоторое расстояние, выехал на обочину и ударился в столб", - сообщили в полиции.

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По информации местных СМИ, врачи диагностировали у потерпевшей черепно-мозговую травму, множественные травмы грудной клетки, частичную ампутацию двух голеней, перелом костей таза. Она находилась в реанимации.

Автор: zp.npu.gov.ua Пострадавшую доставили в больницу, где она умерла

Следователи открыли уголовное производство. Просят свидетелей ДТП или водителей, имеющих видеозаписи аварии, откликнуться и обратиться по телефонам (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

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