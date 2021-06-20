Грузовик провалился под землю - показали видео

В Житомире грузовик провалился в подвальное помещение. Фото: "Корреспондент"

На Соборной площади в Житомире грузовик со стройматериалами провалился под асфальт.

Ее доставали более 3 ч, сообщает "Житомир.info".

Авария произошла во время ремонтных работ по восстановлению асфальтового покрытия. Грузовик провалился в пустое техническое подвальное помещение.

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Для спасения автомобиля привлекли строительный кран.

В Хмельницком грузовик провалился под асфальт. Происшествие произошло на перекрестке ул. Красовского и Черновола 16 июня, сообщает "Перший Подільський". Отмечается, что грузовик перевозил песок и цемент, проваливаться начала во время движения.