Грузовик провалился под землю - показали видео

На Соборной площади в Житомире грузовик со стройматериалами провалился под асфальт.
Ее доставали более 3 ч, сообщает "Житомир.info".
Авария произошла во время ремонтных работ по восстановлению асфальтового покрытия. Грузовик провалился в пустое техническое подвальное помещение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
Для спасения автомобиля привлекли строительный кран.
В Хмельницком грузовик провалился под асфальт. Происшествие произошло на перекрестке ул. Красовского и Черновола 16 июня, сообщает "Перший Подільський". Отмечается, что грузовик перевозил песок и цемент, проваливаться начала во время движения.
×
Комментарии