грузовик насмерть сбил водителя фуры, когда он менял колесо

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В Одесской области водитель грузовика, который менял пробитое колесо на своем автомобиле, сбила другая фура.

ДТП произошло в 3:30 на трассе Одесса-Киев - у села Старые Маяки Ширяевского района, об этом сообщает УНИАН.

Мужчина, погибший, а не включив световой аварийный сигнал и не выставив аварийный знак, начал менять колесо. Грузовик, его сбила, проезжала мимо. Пострадавший погиб на месте, другого водителя - госпитализировали.

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Из-за аварии на трассе в сторону Одессы образовался масштабный транспортный затор. По словам очевидцев, в момент ДТП один из грузовиков стояла на обочине, другая - на большой скорости врезалась в его заднюю часть.

1 августа около 7:00 на перекрестке ул. Яворницкого и ул. Вернадского в Днепре произошла крупная авария. Автомобиль Hyundai столкнулся с маршрутным такси №157. Удар был такой силы, что маршрутка перевернулась.