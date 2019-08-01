 Hyundai протаранил маршрутку: много пострадавших

Фото: vesti.dp.ua

1 августа около 7:00 на перекрестке ул. Яворницкого и ул. Вернадского в Днепре произошла крупная авария. Автомобиль Hyundai столкнулся с маршрутным такси №157. Удар был такой силы, что маршрутка перевернулась.

В салоне было 20 пассажиров. Из них 11 обратились за медицинской помощью. Травмы в основном легкие - ссадины и ушибы рук и ног, ушибы грудной клетки и головы.

Также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об их состоянии пока известно мало. По предварительной информации, травмы водителя тяжелые, сообщает Информатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На трассе столкнулись два микроавтобуса и маршрутка: есть погибшие

Предварительно известно, что до этого Hyundai неоднократно нарушил правила дорожного движения. Возможно, был пьян, уходил от погони полиции и не реагировал на многократные требования остановиться. На перекрестке Яворницкого и Вернадского он в очередной раз проигнорировал требования знака, чем и спровоцировал аварию.

На месте аварии сейчас затруднено движение. Работают регулировщики.

В Запорожье на ул. Независимой Украины внедорожник Hummer протаранил пассажирскую маршрутку. В результате мощного удара водитель маршрутки потерял управление, микроавтобус перевернулся. При падении повредил еще 2 припаркованные авто.