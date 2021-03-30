В Харькове грузовик насмерть сбил мужчину.

Инцидент произошел на перекрестке ул. Льва Ландау и Героев Сталинграда. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает Нацполиция области.

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"48-летний водитель грузовика "МАN" с полуприцепом совершил наезд на мужчину, который мыл фары автомобилям и находился у правого угла грузовика вне пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

В Киеве на Новоирпинський трассе бус ритуальной службы с покойником внутри столкнулся с "Москвичом". Жуткая ДТП произошло 29 марта около 16:00.