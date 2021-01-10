Грузовик и легковушка сошлись в смертельном столкновении

Во Львове произошло ДТП с грузовиком. Фото: Reuters

Во Львове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

В результате столкновения одна пассажирка погибла, еще четыре человека ранены. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ДТП погибла пожилая женщина, еще трое травмированы

"В результате ДТП пассажирка автомобиля "ВАЗ-2106" от полученных травм погибла на месте происшествия. Четыре человека с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медучреждения Львова", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В Костополе Ровенской области столкнулись маршрутка сообщением "Ровно-Костополь-Данчимост" и Volkswagen Golf. Водитель последнего - погиб.