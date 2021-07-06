Груз радиоактивного лома обнаружили в порту

Опасный груз обнаружили в порту Херсона. Фото: news.dtkt.ua

В Херсонском морском порту обнаружили грузовик с радиоактивным металлоломом.

Речь идет о ломе черных металлов массой 39,5 тонн, сообщает Укринформ.

Автомобиль с радиоактивным ломом взяли под охрану. Он стоит в стороне от производства и людей.

Уже выяснили, кто перевозил лом и кому он предназначался. Есть договоренность, что получатель за свой счет обеспечит проверку груза. Все, что будет входить в пределы радиационного фона, будет принято как груз металлолома и отправлен дальше. А остальное эта фирма вывезет для дальнейшей ликвидации.

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Местные власти будут контролировать, чтобы опасный груз не остался на территории Херсона.

Почти 100 килограммов радиоактивно загрязненного металлолома 51-летний житель села Старые Соколы Киевской области, пытался вывезти из Чернобыльской зоны. Опасный металлолом мужчина должен был сдать в пункт приема цветных металлов. Его задержали пограничники Житомирского отряда.