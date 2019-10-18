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пятница, 18 октября 2019 09:19

Громкое убийство в Днипре: полиция задержала подозреваемого

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Громкое убийство в Днипре: полиция задержала подозреваемого
В Днепре задержали мужчину, который расстрелял в авто бизнесмена. Фото - dp.npu.gov.ua

В Днипре задержали подозреваемого в расстреле 27-летнего бизнесмена.

Им оказался 30-летний безработный местный мужчина, сообщили в отделе коммуникации областной полиции 18 октября.

"Во время обыска у подозреваемого изъято орудие преступления - гладкоствольное охотничье помповое ружье", - рассказали в полиции.

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На месте преступления обнаружено и изъято семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

Проводятся следственные действия. За совершение умышленного убийства мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

17 октября на Набережной Заводской в ​​Днипре обстреляли автомобиль Mercedes. Водитель погиб на месте. Им оказался 27-летний бизнесмен Армен Багдасарян.

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Дата
18
октября

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