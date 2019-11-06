Грабители избили предпринимателя с женой и похитили 2 млн грн

В селе Княжичи Броварского района Киевской области неизвестные напали на предпринимателя и его жену. Избили и похитили более 2 млн грн. Фото - Волинь-нова

В селе Княжичи Броварского района Киевской области неизвестные напали на частного предпринимателя.

Мужчину и его жену избили и ограбили, сообщили в полиции.

"Трое неустановленных мужчин проникли во двор частного предпринимателя. В момент, когда хозяин выходил из дома, грабители напали на него и заставили вернуться в дом, где избили и связали его. В момент нападения потерпевший имел при себе сумку с крупной суммой денег, которую злоумышленники отобрали. После этого они потребовали указать им, где в доме сейф, и дать код от него", - рассказали в полиции.

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Мужчина отказался сказать, где сейф. Тогда нападавшие поднялись на второй этаж дома. Избили и связали жену хозяина.

"Под угрозами женщина указала на сейф и дала доступ к нему. В результате злоумышленники смогли завладеть деньгами из него", - сказано в сообщении.

С награбленным нападавшие скрылись с места преступления. В целом сумма украденного превышает 2 млн грн. Преступников разыскивают. Следователи открыли уголовное производство.

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