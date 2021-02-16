Грабитель в медицинской маске всадил нож женщине в шею

В Киеве грабитель в медицинской маске напал на 50-летнюю женщину в подъезде многоэтажки. Когда та закричала - всадил в шею нож. Фото: npu.gov.ua

В Оболонском районе Киева грабитель в медицинской маске напал на 50-летнюю женщину.

Он подстерег жертву в подъезде многоэтажного дома. Угрожая ножом, потребовал отдать ему сумку и кошелек. Женщина испугалась и закричала. В этот момент преступник ударил ее ножом в шею. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

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Еще 2 случая нападений в подъездах произошли в Деснянском районе. Во время них преступник использовал газовый баллончик - "слепил" жертв.

Пострадавшим - 74 и 56 лет. В результате нападения одна женщина получила химический ожог роговицы.

В Киеве на железнодорожном вокзале неизвестный с ножом напал на мужчину. Злоумышленника задержали сотрудники Нацгвардии, которые во время патрулирования услышали крики.