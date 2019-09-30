Грабитель сломал ноги, убегая с места преступления

Фото: 24tv.ua

В Харькове грабитель залез в квартиру спортсменки-колясочницы Ольги Кравцовой и сразу же расплатился за свое преступление. Когда выпрыгивал из окна, неудачно приземлился и сломал обе ноги.В тот день дома никого не было. То, что в квартиру проник вор - увидели соседи.

Во время обыска грабителя денег не обнаружили. Он только плакал и просил о помощи. Однако, куда спрятал украденное - не сказал. Из квартиры пропали $2,5 тыс. и золотые украшения. Злоумышленника не остановили ни инвалидные коляски в квартире, ни десятки коробок из-под лекарств, которые он тоже перетряхнул в поисках наживы.



"У меня истерика была. Ну, скажите, как, как можно ограбить семью, где трое инвалидов?", - говорит пострадавшая, передает "24 канал".

Брат Ольги имеет сложную генную мутацию после перенесенного их отцом облучения. Мать - недавно после операции. Семья несколько лет накапливала деньги на протезы Ольге. Ей жизненно необходимо заменить коленный сустав.

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"Чтобы хоть какая-то поддержка была для ног. Они на шарнирах, но это не спасает от боли. То есть в протезах я могу встать на костыли на несколько минут: на 2,3% минуты. Но, к сожалению, постоянная боль. И вот эндопротез он спасет меня, я смогу спокойно спать", - отметила Ольга Кравцова.

Операцию могут провести в Харькове. Вопрос только в деньгах, а это около $10 тыс. Теперь же у харьковчанки нет даже первого взноса.

В полиции тем временем начали следствие. О задержанном известно, что он был под следствием и находился под ночным домашним арестом. Правоохранители ищут сообщника вора, которому тот успел передать все похищенные деньги.

В Одессе задержали грабителя, который выпил коньяк и съел продукты владельца чужой квартиры.