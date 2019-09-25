Грабитель при задержании ранил полицейского

В Кривом Роге полицейский получил ранения при задержании злоумышленника. Фото: Нацполиция

В Кривом Роге при задержании грабителя был ранен полицейский.

Инцидент произошел в Ингулецком районе города в среду, 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители задерживали фигуранта дела о грабеже, который находился в розыске. Злоумышленник оказал сопротивление. Полицейский получил два ножевых ранения острым предметом в область ноги и руки и был госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина случайно убил себя топором

22-летнего нападавшего задержали. Им оказался ранее судимый местный житель.

В Киеве возле станции метро Выдубичи погиб 29-летний мужчина. Его зарезал собутыльник.