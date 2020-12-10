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четверг, 10 декабря 2020 11:58

Грабитель поджег дом и сам погиб
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На Черниговщине злоумышленник поджег дом и сам погиб во время пожара. Его сообщника задержали
Фото: cn.npu.gov.ua
На Черниговщине злоумышленник поджег дом и сам погиб во время пожара. Его сообщника задержали
На Черниговщине злоумышленник поджег дом и сам погиб во время пожара. Его сообщника задержали
На Черниговщине злоумышленник поджег дом и сам погиб во время пожара. Его сообщника задержали

9 декабря во время пожара в доме в селе Новый Белоус на Черниговщине погиб 22-летний грабитель. Ранее его арестовали за 8 угонов и полутора десятка краж, но суд отпустил его под залог.

Его сообщника задержали сегодня, 10 декабря, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Владельцы дома отсутствовали дома несколько дней. За это время в их двор проникли неизвестные и завладели автомобилем ВАЗ-2108, а также в течение этого времени систематически похищали из дома разные вещи - лодку, инструменты и тому подобное. В конце концов один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарным газом и умер", - сказано в сообщении.

Его товарища задержали по подозрению в завладении автомобилем и кражах. Следователи открыли производство.

В доме на пер. Андреевском в Харькове возник пожар. Как выяснилось, дом подожгли грабители, которые обокрали и убили пенсионерку.

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