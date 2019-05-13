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понедельник, 13 мая 2019 20:27

Грабитель обстрелял полицейских

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Грабитель обстрелял полицейских
Грабитель начал отстреливаться, когда его пытались задержать. Фото: Нацполиция

Возле села Новоселица Кировоградской области обстреляли авто полиции.

На служебном автомобиле копов обнаружили повреждения, похожие на следы от пуль травматического оружия. Никто из правоохранителей не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Кировоградской области.

Как отмечается, правоохранители задерживали вероятного грабителя и сделали предупредительные выстрелы в воздух. Мужчина начал отстреливаться, после чего сел в машину и скрылся с места происшествия.

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Информацию внесли в Едрей по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

В Шевченковском районе Харькова произошла перестрелка. 35-летний мужчина получил ранения. Его доставили в тяжелом состоянии в больницу, он оказался полицейским.

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