"Грабили и убивали" - в столице задержали банду преступников

Правоохранители задержали злоумышленников в Петропавловской Борщаговке. Фото: Фейсбук

В Киево-Святошинском районе задержали опасную банду в которую входил сепаратист с так называемой ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба района в Facebook.

Правоохранители задержали злоумышленников в Петропавловской Борщаговке.

"Они грабили и убивали, жили рядом, у нас, вернее снимали дом по ул. Чкалова. Ездили на зеленой вреде с польскими номерами", - говорится в сообщении.

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