Готовился давно: рассказали о предпринимателе, который поджег себя в городском совете

Бердичевский предприниматель Владимир Синявский находится в реанимации, имеет 20% ожогов тела. Поджег себя во время сессии городского совета в знак протеста. Фото - rio-berdychiv.info

Стало известно о состоянии предпринимателя 63-летнего Владимира Синявского, который поджег себя во время заседания сессии Бердичевского городского совета на Житомирщине.

Состояние мужчины тяжелое, но стабильное,рассказал заведующий травмпункта Бердичевской больницы Петр Чирка.

"У него обожжены лицо, шея, голова, грудная клетка, предплечье и плече. Площадь повреждения составляет ориентировочно 20%. Он госпитализирован в реанимационное отделение", - сказал Петр Чирка, передает 24 канал.

Синявский говорит, что самоподжог готовил заранее - протестовал против действий городской власти. По его словам, она забирает его бизнес - кафе. Заведение расположено на местном пляже, а это - бывшая лодочная станция. Одна часть помещения приватизирована, а вторая - в собственности городского совета. Ее супруги когда-то взяла в аренду. Когда срок истек, то хотели продлить, но городские власти не согласилась. Предприниматель обратился в суд и выиграл его. Городской совет обжалует решение. Пока идут суды, кто-то крушит пристройки на территории кафе, говорится в ТСН.

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Мужчина, придя на сессию, попросил слова для выступления. Получив отказ, достал из кармана бутылку с растворителем, облил себя и поджег.

Спасать поджигателя сразу бросился депутат городского совета Валерий Шелепа. Он в больнице с 8% ожогов тела. Больше всего у мужчины пострадали рука и плечо.

Мэр Бердичева обвинения отвергает. Шокирован тем, что произошло. Чтобы разобраться в инциденте, он поручил провести служебное расследование. Полиция и прокуратура также выясняют все обстоятельства произошедшего. Дело квалифицируют как доведение до самоубийства.

В Бердичеве Житомирской области местный предприниматель поджег себя во время сессии городского совета. Происшествие случилось 14 июня около 10:15. Мужчину потушили и отправили в больницу.