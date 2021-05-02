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воскресенье, 02 мая 2021 16:36

Гостили у родителей погибшей: новые подробности смертельного ДТП с Infinity в Киеве

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Гостили у родителей погибшей: новые подробности смертельного ДТП с Infinity в Киеве
Водитель Infinity 26-летний Павел Белоконь, в Киеве убегал от полиции и убил 18-летнюю пассажирку. Фото: tsn.ua

Стали известны новые подробности смертельной автотрощи в Киеве, где водитель Infinity убегал от полиции и убил 18-летнюю пассажирку.

Водителя зовут Павел Белоконь. И в сети сразу появилась информация, что он является внуком бывшего министра внутренних дел времен президентства Леонида Кучмы. Но подтверждения этому ни от правоохранительных органов, ни от самой семьи нет.

Удар был такой силы, будто произошел взрыв. Авто вспыхнуло, а внутри кричала девушка, рассказал свидетель Владислав Мельник.

"Я ее вытащил, и она могла сама стоять. Была в шоке, постоянно просила вытащить ее подругу", - говорит Владислав, передает ТСН.

26-летнего водителя и погибшую 18-летнюю пассажирку достали из салона уже спасатели. И водителя и пассажирку, которые уцелели, доставили в больницу. Палату с мужчиной сразу взяли под стражу. За руль он сел нетрезвым: в его крови обнаружили превышение алкоголя в 7 раз. Утром врачи выписали обоих. Водителя - отвезли в суд.

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Подозреваемый рассказал, что сел за руль, когда выпил вина - гостили у родителей погибшей девушки. Прокурор утверждает, что ранее мужчина уже управлял в нетрезвом виде.

"Неоднократно составлялись на это лицо протоколы о превышении скорости, управление в нетрезвом, распивание алкоголя в общественном месте", - говорит прокурор Киевской городской прокуратуры Виктор Барицкий. Но водительское удостоверение за пьяное вождение в прошлом году суд не забрал - дело не успели рассмотреть в срок.

Адвокат подозреваемого Евгений Яндола просил отпустить его клиента под домашний арест, мол, бежать он не собирается. А причиной аварии полагает стал не алкоголь и скорость, а преследование авто патрульными.

Судья Шевченковского суда Киева Павел Слободянюк пытался выяснить, почему водитель не остановился, когда его преследовала полиция.

"Я ехал с девушками. Это как азарт был", - ответил Павел Белоконь.

На время следствия он останется под стражей. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Авария произошла в ночь на 1 мая на ул. Леси Украинки. 25-летний водитель Infiniti, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке. И, не справившись с управлением, вылетел с дороги и столкнулся с опорой светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя пассажирка этого автомобиля погибла на месте, водитель и еще одна пассажир получили телесные повреждения.

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Дата
02
мая

Полсотни человек погибли в центре города

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