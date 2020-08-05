Горячая парочка занялась сексом, стоя посреди улицы (18+)

В Хусте Закарпатской области пара занялась сексом, прислонившись к зданию местной ветаптеки, что напротив церкви.

Оживленная трасса и куча свидетелей рядом парочку не смущали. Видео переговоров пары с правоохранителями выложил в сеть пользователь Анатолий Истратов.

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В комментариях к видео мужчина написал, что события разворачивались 4 августа. Мужчина и женщина, очевидно, были нетрезвы. Как утверждают комментаторы, в этот день эти же двое уже не первый раз придавались утехам в людных местах.

После разговора с правоохранителями пара таки оделась. Однако неизвестно, были ли на них составлены какие-то протоколы.

В Кременчуге на Раковке патрульные остановили пьяного водителя. А мужчина, чтобы избежать ответственности, закрылся в авто и занялся сексом с женщиной. Событие сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсети.