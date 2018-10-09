"Город словно вымер. Лекарств и хлеба негде купить" - житель райцентра вблизи адского арсенала

Почти все жители Ични на Черниговщине эвакуировались из-за взрывов на артскладах. Фото - Укринформ

Почти все жители Ични на Черниговщине эвакуировались из-за взрывов на артскладах.

В городе не работают ни магазины, ни аптеки, отсутствует газ. Однако есть свет и вода и не наблюдается явных разрушений. Об этом рассказал житель города Владимир, передает Укринформ.

"Сейчас такое ощущение, как будто город вымер: на улицах ни души! Все аптеки и магазины закрыты - негде лекарств или хлеба, сигарет купить", - сказал он.

По его словам, большинство жителей Ични уехали, кто собственным транспортом, из спасателями, а те, кто остался, сидят по домам.

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Мужчина заверил, что улицы активно патрулируются полицейскими, случаев мародерства, по его информации, пока не было.

Газоснабжение в городе отсутствует, вода есть, но малый напор, а вот поставки электроэнергии недавно возобновилось. Как отметил Владимир, взрывов уже не слышно, мобильная связь работает.

Очаги пожара на территории 6 арсенала Министерства обороны в Черниговской области локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы.