Горел психоневрологический интернат: есть погибшие

Пожар в психоневрологическом интернате унес жизни 4 человек. Фото: nv.ua

В Луганской области 22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел масштабный пожар.

Погибли 4 человека, еще 3 человека получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Пока работники заведения и полицейские эвакуировали пациентов, спасатели тушили пожар.

Возгорание локализовали в половине десятого вечера, а полностью ликвидировали около 23:00.

Причину возникновения пожара должно назвать следствие.

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Факт пожара квалифицировали по статьям о "нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебной халатности".

2 декабря в Одессе произошел пожар в одной из квартир 11-этажного дома. В квартире проживала семья с 5-ю детьми. Все погибли.