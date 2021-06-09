Голый водитель вплавь убегал от патрульных после ДТП

Автор: patrolpolice.chernihiv В Чернигове 53-летний водитель из Луцка на автомобиле Skoda влетел в забор. А от патрульных бежал голышом вплавь

Во вторник, 8 июня, в Чернигове 53-летний водитель из Луцка на автомобиле Skoda влетел в забор.

Когда прибыли патрульные, мужчина бросился бежать. По дороге он разделся и прыгнул в реку Стрижень. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции области Анна Чернявская, передает "Общественное".

Сначала правоохранители получили вызов о том, что в районе Вала ездит автомобиль, водитель которого, вероятно, пьян. Когда патрульные уже направлялись на место происшествия, то на ул. Музейной их остановили очевидцы и сообщили, что эта машина попала в ДТП возле дамбы на ул. Береговой.

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Виновник ДТП бросился бежать от правоохранителей. Но патрульным удалось его задержать. Водитель вел себя агрессивно, из-за чего его госпитализировали в психоневрологическую больницу.

"Патрульные вытащили его на берег и установили, что это 53-летний житель Луцка. Водителя доставили в медучреждение для освидетельствования. Алкоголь не обнаружили. Относительно наркотического опьянения пока результатов нет", - сказала Чернявская.

Авто нарушителя эвакуировали, а на водителя составили админпротокол.

В Виннице пьяный 38-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer устроил гонки с патрульными. Заблокировать авто удалось в Гниване, за 20 км. Тогда водитель попытался бежать еще и пешком, но его сразу же задержали.