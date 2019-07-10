Голый мужчина устроил дебош и избил 2-летнего ребенка

Голый мужчина избил старика и 2-летнего ребенка. Фото: 5 канал

Голый мужчина избил 2-летнего ребенка и дедушку в Святошинском районе в Киеве.

Как показала медицинская экспертиза, на момент инцидента он был отравлен неизвестным веществом, пишет obozrevatel.

Он выбежал из дома, набросился на старика и забрал у него коляску с ребенком.

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"Затем он повредил автомобиль, припаркованный рядом, и ударил 2-летнего мальчика. В конфликт вмешались свидетели, они задержали нарушителя и передали полицейским", - рассказали правоохранители.

Мужчине грозит 5 лет тюремного заключения.

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