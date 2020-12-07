Гололед превратил дороги в опасный каток

Из-за гололеда начались аварии. Фото: "Одесса Info"

7 декабря дороги Одесской области покрыл сильный гололед.

Водители говорят, что ехать почти невозможно. Авто могут набирать скорость только до 20 км/ч, сообщает Telegram-канал "Одесса Info".

Автомобилистам советуют не ездить на летней резине и не развивать большую скорость.

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На дорогах происходят аварии. Возле Таировского кладбища в Одессе один автомобиль перевернулся.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве до минусовых значений зафиксировали в Киеве 30 ноября. Снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.