Гололед превратил дороги в опасный каток

7 декабря дороги Одесской области покрыл сильный гололед.
Водители говорят, что ехать почти невозможно. Авто могут набирать скорость только до 20 км/ч, сообщает Telegram-канал "Одесса Info".
Автомобилистам советуют не ездить на летней резине и не развивать большую скорость.
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На дорогах происходят аварии. Возле Таировского кладбища в Одессе один автомобиль перевернулся.
Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве до минусовых значений зафиксировали в Киеве 30 ноября. Снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.
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