Голая женщина носила в пакете отрезанную голову

30 апреля, около 5.30, в Харькове задержали голую женщину, бегавшую по городу с пакетом с человеческой головой.

Предварительно возраст задержанной до 30 лет. Также возраст неустановленной жертвы около 30 лет, по сообщению Telegram-канала "Веха".

Автор: t.me/vekha В Харькове задержали голую женщину, которая носила в пакете отрезанную человеческую голову

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Отмечается, что тело жертвы нашли напротив остановки "Харпластмасс". Голую женщину обнаружили в микрорайоне Залютино. На задержание выехали 4 экипажа полицейских. У женщины в руках была "заточка". При задержании она бросалась на полицейских.

Автор: t.me/vekha Личность женщины и ее жертвы устанавливают

Личность задержанной, жертвы и все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Кривом Роге на Днепропетровщине из водоема выловили туловище человека. Плавало в пакете у берега. Его заметил прохожий, а когда потянул - пакет порвался. Внутри оказалось женское тело без головы, рук и ног.