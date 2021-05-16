Годовалого мальчика родители накормили грибами. Ребенок в реанимации

В Кременчуге Полтавской области спасают годовалого мальчика, который отравился грибами.
Ребенка привезли в больницу вечером накануне, 15 мая, сообщает "Кременчуг оперативный".
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"Врачи диагностировали у него отравление дикорастущими грибами, которые родители малыша собирали в селе Щербаки", - сказано в сообщении.
Мальчик в реанимации, ему оказали необходимую помощь. Сейчас его состояние оценивают как средней тяжести.
В Чернигове в областной детской больнице умерла 5-летняя девочка, которая попала в медучреждение после отравления грибным супом. У ребенка отказали внутренние органы. Через несколько дней не стало 7-месячного братика девочки. Их мать и еще двое детей - в больнице.
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