Главная елка города оставила без интернета полрайона и сломалась пополам

В Романове Житомирской области во время установки сломалась пополам новогодняя елка.

Перед тем при доставке ветви дерева повредили интернет-кабели, сообщает "Житомир 24".

Автор: t.me/zhitomir24 В Романове Житомирской области во время установки сломалась пополам новогодняя елка. В сельсовете теперь не знают, что делать, праздник испорчен

"Мы пытались выровнять елку. Она сломалась. Я был на высоте метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда сильно поцарапала лицо", – рассказал арборист Александр Выговский.

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Во время доставки елки в город ветками оборвало интернет-кабели на многих столбах.

Дерево оборвало оптоволоконную связь, оставив без интернета несколько населенных пунктов, отметил провайдер.

В городе Дунаевцы в Хмельницкой области главная новогодняя елка упала из-за сильных порывов ветра. Из-за инцидента местные жители начали критиковать местные власти за ненадлежащий монтаж елки. Коммунальщики поставили елку назад.