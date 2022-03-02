Глава Станицы Луганской сдал поселок российским оккупантам

Руководитель Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации сдал поселок оккупантам. Фото: panoramio.com/user/4179762

Руководитель Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации сдал поселок российским оккупантам.

Против него и двух его заместителей возбуждено уголовное дело по статье "госмена", сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

"В условиях военного положения указанные представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой", - говорят прокуроры.

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Чиновники умышленно совершили и продолжают совершать действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Чиновникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Глава Михайловской ОТГ на Запорожье Владимир Рыкун, избранный от ОПЗЖ, сдал громаду оккупантам. О своем решении написал в Faceooк, отметив, что провел переговоры с руководством российских войск, базирующихся сейчас в отделении полиции.