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вторник, 29 июня 2021 17:52

Гигантский град и нулевая видимость: Киевом пронеслась сокрушительная стихия
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Во вторник, 29 июня, Киев накрыла мощная непогода. В столице прошли грозовые дожди, а в отдельных районах выпал град.

Его начали фиксировать в 16:00, пишет Оbozrevatel.

Фото: @SergUA63

Возле станции метро Васильковская град был такой сиди, что местами ухудшалась видимость.

Сначала он выпал возле Жулян, где шел несколько минут. Затем облака двинулись на левобережную часть города. Осадки наблюдались также на Выдубичах, Печерске и Демиевке.

Непогода сопровождалась шквалами. Перед Жулянским мостом сильный ветер повалил рекламный борд.

Водители жалуются на сильное ухудшение видимости из-за ливня.

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Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, шквальный ветер и гроза сохранятся в Киеве и области до конца суток 29 июня.

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