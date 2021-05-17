Гибель украинских студентов в Турции: новые подробности

Авария в Турции, в которой погибли студенты из Сум 28-летняя Анастасия Пришко и 27-летний Александр Попов, произошла 15 мая в 20.30 в районе населенного пункта Кумафшары.

Автомобиль, в котором находилось четверо граждан Украины, двигался с Денизли в направлении Анталии. Водитель авто не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщает издание Hürriyet.

Автор: hurriyet.com.tr В Турции в ДТП погибли двое студентов из Сум. Это - 28-летняя Анастасия Пришко и 27-летний Александр Попов. Еще двое пострадавших украинцев спасают медики

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На месте ДТП погиб Александр Попов, Анастасия Пришко умерла в больнице. В аварии также пострадали Владислав Зикран и Анастасия Несеренко. Они находятся в больнице, состояние пострадавшей - тяжелое.

Отмечается, что именно Владислав был за рулем. Анастасия сидела на переднем пассажирском сиденье. Обстоятельства ДТП устанавливает местная полиция.

Погибшие во время отдыха в Турции Александр Попов и Анастасия Пришко были студентами и Института бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ. Лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института. Красивая и любящая пара, рассказали о них в институте.