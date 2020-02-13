Гибель украинцев в России: показали видео с места ДТП

Фото: ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

В сети появилось видео с места аварии в Псковской области РФ, жертвами которой стали 8 граждан Украины.

На видео видно, что автобус получил очень серьезные повреждения.

Информацию о гибели украинцев подтвердил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, в микроавтобусе находились 8 пассажиров и водитель.

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"Кроме погибших, 1 гражданин Украины получил травмы средней степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу", - сообщил Погорельцев.

Добавил, что украинский консул прибыл на место ЧП.

На трассе в Псковской области в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo погибли 8 человек, граждан Украины. Авария произошла ночью 13 февраля на трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинського района у села Руда.